Mogelijke voortgang MH17-dossier en Angela de Jong in De Ochtend Show to Go

Verlamde oververhit­te hond gered uit achtertuin Raamsdonks­veer

19:53 Een hond is gistermiddag aan de dood ontsnapt toen de politie hem uit de achtertuin van zijn baasje redde in Raamsdonksveer, Noord-Brabant. Het beestje lag in de volle zon en was oververhit geraakt, maar was sinds kort verlamd aan zijn poten en kon zich niet verplaatsen.