Molukse treinkaping: Marinier '2D' schoot op 'menselijke beweging'

Dat zegt '2D' vandaag voor de rechtbank in Den Haag, waar hij als getuige is opgeroepen om te verklaren over de Molukse treinkaping in 1977. Pas achteraf begreep hij dat het slachtoffer dat hij had beschoten de enige vrouwelijke kaper van de trein was, Hansina Uktolseja. Onder anderen haar nabestaanden hebben een proces aangespannen tegen de Staat. Zij veronderstellen dat Hansina is geëxecuteerd terwijl ze al zwaargewond en weerloos op de grond lag.



'2D' verklaarde dat hij op ongeveer 2,5 tot 3 meter afstand stond en met zijn revolver schuin naar beneden twee tot drie kogels afvuurde. De marinier was samen met de commandant van zijn aanvalsgroep twee deze kant van de trein op gelopen. Volgens '2D' heeft deze commandant, die code 2C heeft, toen niet geschoten.