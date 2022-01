Mondkap van stof lijkt passé: OMT adviseert medische mondmaskers binnen én buiten

Intiemere uitvaarten door corona: ‘Veel mensen vinden kleinscha­lig­heid achteraf heel fijn’

Het is een trend die de coronacrisis wel eens zou kunnen gaan overleven: de intieme uitvaart. ,,Als er veel mensen op een crematie zijn, kun je je als nabestaande toch wat bekeken voelen. Die druk of ballast was er nu niet.”

9 januari