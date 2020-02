Monique zielsgelukkig met André, maar Bridget is er kapot van

Het stoorde Bridget dat werd geroddeld dat ze in verwachting was van André. ,,Wat niet wil zeggen dat ik er niet voor openstond en we hadden het er ook al wel over gehad. Ik ben ook niet meer de allerjongste. Nu krijgen ze in Hollywood allemaal kinderen na hun 45ste, dus het is tegenwoordig niet meer vreemd om op latere leeftijd moeder te worden. Maar mijn leeftijd was wel een reden om er met elkaar over te praten. Aan de andere kant: we waren nog maar een paar maanden samen, dus we waren er nog niet concreet mee bezig.’’ Bridget besloot Monique de waarheid te vertellen in een brief. ,,Gewoon de waarheid, mijn verhaal.’’ Op die brief heeft Westenberg nooit gereageerd, bekent de actrice, al ligt ze daar niet wakker van.