Mooi aandenken voor Bente die op A13 levenslicht zag: baby heeft eigen hectometerbordje

Er zijn maar weinig baby’s die zo snel al zoveel aandacht krijgen als Bente. Zo heeft het meisje in de eerste anderhalve week van haar leven al een hele collectie van slabbetjes bij elkaar gespaard. Bijna allemaal afkomstig van journalisten die een bezoekje brachten aan de familie in Vlaardingen.

Onbedoeld was het gezin vorige week groot nieuws toen de hoogzwangere moeder Shannen, op weg naar het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, op een vluchtstrook van de A13 het niet meer hield en ineens moest bevallen.

Goede slaper

Inmiddels is de rust teruggekeerd in het gezin van Shannen en Luca en hun dochters Sofie (1,5) en Bente. ,,Het gaat hartstikke goed, zowel met Shannen als Bente. We hebben geen last van haar, ze is een goede slaper”, vertelt de trotse vader.

Dat het meisje nu ook een eigen hectometerbordje heeft gekregen van Rijkswaterstaat maakt hem nóg trotser. ,,Ik hoopte al dat wij er ook eentje zouden krijgen, want begreep dat ze dit vaker hebben gedaan. Maar als het dan ook echt gebeurt, is dat geweldig toch?”

Quote Ik hoopte al dat wij er ook eentje zouden krijgen, want begreep dat Rijkswater­staat dit vaker heeft gedaan Luca, vader van Bente

Het bordje waar Luca zelf een houten paaltje onder wil maken, krijgt een speciaal plekje in huis. ,,Ik vermoed ergens in de huiskamer en als Bente dan wat groter is misschien op haar eigen kamer.”

Overigens kreeg het gezin ook nog een felicitatiebrief van Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, met daarbij een boekje van Nijntje en Trijntje. ,,Het was eigenlijk de bedoeling dat hij mee zou komen, maar dat lukte uiteindelijk niet. Geen probleem, we waarderen dit al enorm. Als ze oud genoeg is mag Bente langskomen voor een rondleiding op het ministerie. Een leuk gebaar.”