Moordenaar broer kroongetuige gaf tot moord Peter R. lezingen over ‘bewustwording’ aan medegevangenen

Rechter vindt ontslag om meenemen doos beschadig­de tompouces beetje overdreven

Een medewerkster van supermarkt DekaMarkt is op staande voet ontslagen omdat ze zonder toestemming een beschadigd doosje tompouces had meegenomen. De rechter in Alkmaar vindt die maatregel echter een beetje overdreven voor een medewerkster die al twintig jaar zonder problemen bij de winkel werkt en heeft het ontslag teruggedraaid. DekaMarkt moet nu een vergoeding van opgeteld 16.000 euro betalen.

15 januari