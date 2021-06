‘Moordplannen op Iraanse dissident in Den Haag waren al bekend’

Dat meldt onderzoeksplatform Argos in samenwerking met de Deense publieke omroep DR.

Ahmad Molla Nissi werd in november 2017 op de stoep voor zijn huis in Den Haag doodgeschoten. Nissi vluchtte in 2005 uit Iran en kreeg asiel in Nederland. Vanuit hier was hij een van de leiders van de oppositiebeweging ASMLA, die streeft naar onafhankelijkheid van de Iraanse regio Ahwaz. Nederland gaat er vanuit dat Iran achter de moord zit. Er is geen dader opgepakt. Nissi liet een vrouw en vijf kinderen achter.

Fotograferen

Nu blijkt dat een andere Iraanse vluchteling stelt dat hij twee Nederlandse overheidsdiensten al in 2016 op de hoogte heeft gebracht van de moordplannen. De Iraniër heeft de IND en de AIVD verteld dat hij zelf naar Nederland is gestuurd om de moord op Nissi voor te bereiden. Zo werd hem door een Iraanse inlichtingendienst gevraagd de in- en uitgangen van de woningen van Nissi te fotograferen.

Argos heeft documenten ingezien waaruit blijkt dat de Iraniër inderdaad met de IND sprak over de moordplannen op Nissi. Zowel de IND als de AIVD wilden geen reactie geven, omdat het gaat ‘om een individuele zaak'.

Spionageweb

De moord op Nissi staat niet op zichzelf. In 2015 werd in Almere Ali Motamed geliquideerd. Die man bleek een dubbelleven te leiden: hij was niet zomaar een Iraanse vluchteling, maar lid van een oppositiegroepering en verdacht van een dodelijke bomaanslag. Iran zou ook achter zijn dood zitten.

Ook loopt er een rechtszaak tegen een Iraniër in Nederland die in opdracht van Saoedi-Arabië betrokken zou zijn geweest bij een aanslag in Iran in 2018. Dat gebeurde onder meer via een tv-station in Rijswijk. Iran en Saoedi-Arabië zijn aartsvijanden en betwisten elkaar om de macht in het Midden-Oosten. Ook in Denemarken zijn drie mannen opgepakt vanwege spionage voor Saoedi-Arabië. De Iraniër die gewaarschuwd zou hebben voor de moord op Nissi is een getuige in beide onderzoeken.

