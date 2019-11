Amsterdammer Badr K. (29), inmiddels formeel verdacht van rollen bij één liquidatie en twee mislukte moordpogingen in Amsterdam, heeft volgens justitie in zijn telefoon gezocht naar advocaten Derk Wiersum en Bart Stapert: de advocaten van kroongetuige Nabil B., van wie Wiersum op 18 september is vermoord.

Dat zei officier van justitie Saskia de Klerk donderdagmorgen op een inleidende zitting in een grote strafzaak tegen K. In hoeverre hij mogelijk aanslagen op de raadslieden voorbereidde, is onduidelijk. De Klerk zei niets meer dan dát hij volgens justitie op de raadslieden heeft gezocht.

Het zoeken op de advocaten zou Badr K. in februari hebben gedaan, met zijn gewone smartphone. Hij deed dat niet met zijn zwaar beveiligde PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) omdat het met dergelijke toestellen domweg alleen mogelijk is versleutelde e-mails te verzenden en ontvangen.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de voortvluchtige Ridouan Taghi achter de moord op Wiersum zit. Het is bekend dat Badr K. verdachten uit de groep van Taghi kent. Volgens bronnen is hij ook een goede bekende van de enige verdachte die tot nu toe in de cel zit voor betrokkenheid bij de liquidatie van Wiersum.

Het verhaal gaat dat ook een medeverdachte op de advocaten heeft gezocht. Justitie wil dat niet bevestigen of ontkennen.

Telefoon eerder in beslag genomen

Officier van justitie De Klerk benadrukt dat de informatie uit Badr K.’s telefoon pas is opgedoken ná de moord op Wiersum, hoewel het toestel al op 3 mei in beslag was genomen toen K. werd gearresteerd. Als voor het Openbaar Ministerie eerder duidelijk was geweest dat een of meer van liquidaties verdachte criminelen naar de advocaten zochten, hadden mogelijk zware veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.

De Klerk: “Uit zo’n telefoon komt heel veel informatie. Het onderzoeksteam heeft daarin uiteraard eerst gezocht op informatie die relevant is voor de zaken waarvan hij werd verdacht. Pas na de moord op Wiersum is een extra zoekslag gedaan en kwam de informatie over de advocaten naar boven.”