Moordverdachte Lucky waarschijnlijk nog in Rotterdam: ‘Hoe ziek ben je dat je dit doet?’

Schietpartij ZwijndrechtMoordverdachte Minh Nghia Vuong (49), die verdacht wordt van het neerschieten van ex-vriendin Anneke (38) en diens moeder Michel (66) in Zwijndrecht, houdt zich mogelijk nog altijd schuil in de Rotterdamse regio. Dat vertelde de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht. De familie van de slachtoffers deelde hun emotionele verhaal. ,,Dit is een zieke moordenaar die een oud vrouwtje heeft vermoord en een jonge vrouw 15 jaar lang heeft misbruikt.”

De politie vermoedt dat de van moord verdachte Vuong hulp krijgt om onder de radar te blijven. ,,We denken dat hij zich nog altijd ophoudt in de regio Rotterdam. En dat er een netwerk van helpers is.” Die hoopte ze eerder al te verleiden iets te zeggen over Vuong, door een beloning van 30.000 euro uit te keren voor de gouden tip die leidt tot zijn vindplaats en aanhouding. Maar Vuong staat te boek als gehaaid en ongrijpbaar en draagt om die reden de bijnaam ‘Lucky’.

Quote Ik liep in de stad en ik hoorde: twee vrouwen vermoord. En ik dacht gelijk aan hen Een van de zussen van Anneke

Bij de brute schietpartij zaterdag 21 januari op een druk parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg, overleed Michel ter plekke. Haar dochter Anneke raakte zwaargewond. Eerder vandaag meldde de familie al dat Anneke nu officieel buiten levensgevaar is. ,,Al onze zorg en aandacht gaat uit naar haar gezondheid.”

© Politie

‘Het verdriet in haar ogen, de radeloosheid’

Dinsdagavond deed de familie bij televisieprogramma Opsporing Verzocht haar emotionele verhaal, nadat ze dat eerder ook al op AD.nl deed. Over dat de 38-jarige Anneke net weer drie maanden bij haar moeder was ingetrokken, en haar best deed een donkere periode (tijdens haar liefdesrelatie met Vuong, red.) af te sluiten. Haar familie deed haar best haar daarbij te helpen, ook al hadden ze jaren geen contact gehad. Anneke was 26 jaar toen de relatie begon. ,,Toen ze met deze meneer in aanraking kwam, was van de een op andere dag Anneke weg”, vertelt een van Annekes zussen op tv.

,,Mijn moeder zei: Anneke, je gaat toch niet met hem, dat is toch je type niet? Maar twee dagen later had ze haar spullen gepakt en weg was ze. De jonge vrouw die altijd zo close was met iedereen, verbrak alle contacten. Dat kwam door hem, duizend procent zeker. Mijn moeder ging er in het begin nog heen.” Maar op een gegeven moment hadden ze geen contact meer. ,,Vooral haar moeder Michel leed onder de breuk: het verdriet in haar ogen, de radeloosheid.”

Quote Hoe ziek ben je? Waarvoor? Omdat je verkering uit is? Zieligerd Zus van Anneke

Tot drie maanden voor de schietpartij. ,,Eind vorig jaar verbrak Anneke, de jongste van vier dochters van Michel, de relatie met Vuong en trok ze in bij haar moeder, maar hij liet haar niet met rust. Hij belde haar dag en nacht.”

© Opsporing Verzocht

Zaterdag 21 januari, precies een maand geleden dus, gingen Anneke en haar moeder Michel winkelen in Zwijndrecht. Ze dronken er een kop chocolademelk, en aten erwtensoep. ,,Ze maakten nog een foto. Dat was de laatste foto.” Rond half twee 's middags besloten ze naar huis te gaan. Op de parkeerplaats werden ze opgewacht door Vuong. Daar werden de vrouwen neergeschoten. ,,Ik liep in de stad en ik hoorde: twee vrouwen vermoord. En ik dacht gelijk aan hen. Dat vind ik nog het ziekste van alles dat ik daar gelijk aan dacht. Mijn moeder: dat je zo iemand vermoord. Nee. Hij heeft nooit last van haar gehad, het was geen vervelende schoonmoeder. Hoe ziek ben je? Waarvoor? Omdat je verkering uit is? Zieligerd.”

De politie heeft de afgelopen weken al tientallen, zo niet honderden tips binnen gekregen over waar de moordverdachte zou (kunnen) verblijven. Bovendien heeft de ze al diverse vluchtauto’s gevonden van de ‘gewiekste crimineel’. Maar dit heeft allemaal nog niet voldoende opgeleverd.

Oproep

Daarom deed de politie dinsdagavond opnieuw een oproep op televisie. Wie hem gezien heeft, of weet waar hij zich bevindt, mag zich, ook anoniem, melden. Zo luidt de boodschap. ,,Maar hij is vuurwapengevaarlijk, hij is onvoorspelbaar. Dus benader hem niet zelf”, aldus Lilianne van Duijvenbode, woordvoerder van de politie Rotterdam: ,,De kans dat Vuong vermomd is. Hij draagt met enige regelmaat een bril. Het zou kunnen dat hij die nu ook draagt. Verder heeft hij een litteken heeft onder zijn linkerwenkbrauw.”

© Opsporing Verzocht

