Moordverdachte Thijs H. eind augustus naar Pieter Baan Centrum

Marinier Thomas redde levens bij zelfmoord­aan­slag in Mali

13:05 Een oud-marinier blijkt in Mali het leven te hebben gered van zijn complete eenheid waarmee hij overnachtte in de woestijn. Zijn dappere daad is vanmorgen beloond met het Kruis van Verdienste. Het is voor het eerst dat een militair wordt onderscheiden voor een missie in Mali.