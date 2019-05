Moordverdachte Thijs H. woensdag voorgeleid aan onderzoeksrechter

De rechter-commissaris moet zich woensdag buigen over het voorarrest van H., dat naar alle waarschijnlijkheid met 90 dagen zal worden verlengd. Het onderzoek naar de drie moorden is in volle gang, aldus het OM. Zo’n vijftig mensen werken op dit moment aan de zaak. ,,Er is nauw contact tussen het onderzoeksteam in Den Haag dat de zaak van de Scheveningse Bosjes onderzoekt en het Limburgse onderzoeksteam,” meldt het OM daarover.



Over de achtergronden van de steekpartijen leven, ook bij de nabestaanden van de slachtoffers, nog veel vragen. Antwoorden zijn er echter nog niet. ,,Er leven bij alle betrokkenen veel vragen. Dat beseffen politie en OM zich terdege. Op dit moment kan op de meeste vragen nog geen antwoord worden gegeven. De verdachte zit nog in beperkingen.” Dat betekent dat H. alleen met zijn advocaat contact mag hebben.