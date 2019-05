‘Moordverdachte Zeeland belde naar radio na vondst lichaam’

De 56-jarige man vertelde nog geen twee uur na de vondst van het lichaam van zijn buurvrouw in het radioprogramma dat hij gepest werd en zijn huis niet uit durfde. Buurtbewoners zouden hem het leven in het appartementencomplex onmogelijk maken. Hij rept niet over de dood van zijn buurvrouw. ,,Het is gewoon zo schandalig, er is gewoon geen leven voor mij meer mogelijk”, vertelde de man tijdens de uitzending . ,,Dingen worden van mijn balkon gestolen. Mijn kettingslot is weg en de spaken van m’n fiets zijn doorgeknipt. M’n auto staat stil, omdat ik er niet in durf te rijden door wat men ermee flikt.”

Geweldsdode

De vrouw werd vrijdagmiddag rond 16.00 uur zwaargewond aangetroffen bij het appartementencomplex aan de Veldzigt in de Walcherse kustplaats. Ze overleed ter plekke. Uit sectie bleek dat de vrouw door geweld om het leven was gebracht. Gisterenochtend hield de politie de buurman aan op verdenking van het doden van de vrouw.



De politie pakte hem op in het appartementencomplex Parc Zonnehove in Oostkapelle. De 56-jarige man zaaide al jarenlang angst in de omgeving, vertellen omwonenden die al vaker aan de bel trokken. Ze vinden dat de gemeente had moeten ingrijpen, maar volgens burgemeester Van der Zwaag heeft Veere alles gedaan wat ze kon.



Een dossier dat werd bijgehouden betreffende de buurman maakt melding van 54 incidenten, weet de omroep. Die variëren van vernielingen tot scheldpartijen. De politie bevestigt dat men op de hoogte was van de problemen in Zonnehove en dat de verdachte bij hen bekend was. Hij wordt morgen voorgeleid.