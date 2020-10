Morgen code geel vanwege windstoten tot 100 kilometer per uur

Het KNMI heeft voor morgen code geel afgekondigd voor de kustgebieden. De waarschuwing is afgegeven omdat er harde windstoten worden verwacht die op kunnen lopen tot honderd kilometer per uur. De waarschuwing geldt voor de provincies Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen.

Morgen neemt de wind in de loop van de middag vanuit het zuidwesten toe. Met name in de kustprovincies komen er dan zware windstoten voor, met in de kustgebieden 80-90 kilometer per uur en direct langs de kust vooral in het noordwesten mogelijk zelfs 90-100 kilometer per uur. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting. In de loop van morgenavond neemt de wind van het zuiden uit weer af.

Code geel

Code geel houdt in dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Dit zijn volgens het KNMI weersituaties die in Nederland vaak voorkomen en waarbij het raadzaam is op te letten, ‘met name als men onderweg is’.

Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent. Pas bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Bekijk het weerbericht voor de komende dagen:

Volledig scherm Code geel voor morgen. © KNMI