Morgen in de Ochtend Show to go: Ajax en Duncan, onze sterren in Europa

Update Agent beschrijft vondst zwaar verwaar­loos­de jochies in flat: ‘Ze vertoonden dierlijk gedrag’

22:03 De politie in de regio Zaanstreek heeft enige tijd geleden twee verwaarloosde jongetjes gevonden, die in een flat opgesloten zaten. Dat zegt althans een politieagent in zijn column op Facebook. Hij vond ze op een bloedhete dag na een melding van een buurvrouw dat ze de jongetjes al de hele dag hoorde huilen. Flatbewoners in Purmerend denken dat de agent doelt op een incident vorig jaar bij hun in de flat.