Morgen in De Ochtend Show to go: Drama in Assens speeltuintje en hoe ver getuigen mogen gaan

Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 32-jarige Martin, die zaterdag in Assen is overleden na een confrontatie met buurtbewoners, inderdaad betrokken was bij een zedenmisdrijf. Vrienden van Martin wilden een herdenking voor hem organiseren in de speeltuin, maar deze mocht van de politie niet doorgaan. Verslaggever Victor Schildkamp geeft ons de updates en vertelt of het speeltuintje inderdaad onbezocht is gebleven.



Hoe ver mag je gaan als burger als je getuige bent van een mogelijk misdrijf en wanneer is het gepast om geweld te gebruiken? Dat zijn de vragen die velen stellen na onder meer het speeltuindrama in Assen en de intreding van het boerkaverbod. Veiligheidsexpert Michael Boekee is in de studio om hier met ons over te praten.