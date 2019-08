Morgen wordt het heerlijk zomers, zondag stukje koeler

Morgen wordt het een zomerse dag. Het is vrij zonnig en het blijft droog. Er waait een zuidelijke wind en de temperatuur ligt ‘s middags tussen 27 en 31 graden. ,,Overigens niet in heel het land wordt het tropisch. Het warmst wordt het in het zuidoosten. In de kustgebieden gaat ‘s middags een wind van zee waaien waardoor het iets afkoelt’’, stelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

In de loop van de middag zien we vanuit het westen meer wolkenvelden en in de avond kan er een enkele bui vallen. Onweer is dan niet uitgesloten. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. In de nacht draait de wind in heel het land naar oostelijke richtingen en stroomt er koelere lucht binnen. De warmte wordt dan verdreven.

Minder warm

Zondag is het dan een een stuk minder warm. Er trekken wolkenvelden over het land afgewisseld met wat zon. Lokaal kan een bui vallen, maar zware buien worden niet verwacht. Het wordt 19 graden in het noordwesten en zo’n 22 graden in het zuidoosten van het land.

In de nieuwe week houden we het minder warme weer. Vooral maandag kan er nog een enkele bui vallen, dinsdag is er ruimte voor de zon en blijft het droog. Klaassen: ,,De wind blijft echter uit westelijke richtingen waaien en forse stijgingen van temperatuur verwachten we daarom niet. De maxima liggen rond 20 graden, een temperatuur die voor begin september eigenlijk vrij normaal is.’’

Historische hittegolf

De zomer van 2019 was gemiddeld zeer warm en vrij zonnig. Er viel een normale hoeveelheid neerslag, maar er waren behoorlijk verschillen tussen regio’s. ,,De extreme hitte van eind juli was letterlijk grensverleggend”, stelt Klaassen, die terugblikt op de historische hittegolf van 25 tot 31 juli. Er werd zelfs 40,7 graden gemeten op vliegbasis Gilze-Rijen in het zuiden van Brabant. ,,Het bereiken van 40 graden was geen lokaal fenomeen, maar gemeten in een brede strook van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland tot in Twente en de Achterhoek. Op de meeste officiële weerstations in Nederland werd deze dag een nieuw alltime hitterecord gevestigd.”

Door al het hittegeweld zouden we haast vergeten dat de eerste helft van juli aan de koude kant verliep. Op 2 juli werd een minimum van -1,6 graden gemeten in Twente. ,,Grondvorst in juli is zeldzaam en deze waarde is zelfs een nieuw record voor de maand juli.”