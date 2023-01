Morgenochtend code oranje om sneeuw in vier provincies, Rijkswaterstaat: ‘Werk thuis indien mogelijk’

met videoOp dit moment trekken lichte (sneeuw)buien over Nederland. De buien vallen bij temperaturen rond het vriespunt en hebben een winters karakter. Vrijdagochtend geldt code oranje om sneeuwval in Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Rijkswaterstaat adviseert thuis te werken.

Het KNMI heeft daarom opnieuw landelijk code geel afgekondigd. Vanavond, vannacht en morgenochtend krijgt het winterse karakter bij de buien de overhand. Hierdoor is er in het hele land, met uitzondering van de kuststrook, kans op gladheid door winterse buien en/of bevriezing van natte wegen.

Morgenochtend trekken zwaardere winterse buien over het land en dit levert vanaf 08:00 uur in de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en vanaf 10:00 uur het oosten van Gelderland en Limburg met rond 5 cm sneeuw per uur een code Oranje op.

‘Werk indien mogelijk thuis’

Door de sneeuwval kunnen wegen glad of onbegaanbaar worden, meldt het KNMI. Rijkswaterstaat waarschuwt eveneens voor gevaarlijke omstandigheden op de weg in vooral het midden, oosten en zuiden van het land. De buien trekken vanuit het westen over het land waarbij neerslag en natte sneeuw overgaan in sneeuw. Van die sneeuw kan het verkeer last gaan krijgen. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de informatie over weer en verkeer in de gaten te houden. ,,Mocht je de gelegenheid hebben, werk dan indien mogelijk thuis”, stelt de dienst. Wie toch de weg opgaat, krijgt het advies zijn rijstijl aan te passen aan de omstandigheden.

Om de sneeuw en gladheid te bestrijden heeft Rijkswaterstaat ruim 500 strooiwagens, meer dan 600 sneeuwschuivers, 1200 mensen en ruim 250 miljoen kilo strooizout klaar staan.

Volledig scherm Weersverwachting voor vrijdag. © Weerplaza

Weekend wordt koud

Komende dagen blijven ook koud, in het weekend klaart het weer wat op. Zaterdag begint met een ochtend vorst, waarna overdag de temperatuur klimt tot 1-4 graden. Tussen de wolken krijgen we ook zonnige perioden. Omdat het nauwelijks waait, is het heerlijk weer om naar buiten te gaan.

Ook zondagochtend vriest het. Waar in Duitsland die dag behoorlijk wat sneeuw zal vallen, blijft het in Nederland op de meeste plaatsen droog. Mogelijk valt er in het oosten nog een vlokje. Het is wat bewolkter dan zaterdag, maar veel neerslag zal er niet vallen.

Na het weekend krijgen we eerst nog wat rustige, frisse dagen. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer een stuk zachter en wisselvalliger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Morgen is op plaatsen in het zuiden en oosten, zoals hier in Veghel, wéér een kans op een sneeuwballengevecht met verse sneeuw. © Van Assendelft Fotografie