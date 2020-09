Moskee Venlo wil geen uitzicht op beachsporters in bikini tijdens gebed

CORONAVIRUS LIVE | Zorg en school krijgen voorrang bij coronatest, 10.000 euro boete voor Drents café

18:22 School- en zorgpersoneel krijgen voorrang bij het afnemen van een coronatest. De regeling gaat gelden voor het basisscholen en voortgezet onderwijs. Als leerlingen wegens besmettingen niet naar school kunnen, heeft dit gevolgen voor hun ouders of verzorgers. Die komen dan thuis te zitten. Minister De Jonge geeft later vandaag meer duidelijkheid over het kabinetsbesluit. Het RIVM meldt vandaag 1270 nieuw vastgestelde besmettingen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.