Moskeekoepel: pak ‘gifspuiterij en haatzaaierij’ op sociale media aan

Maar er moet meer gebeuren, stelt Bouharrou. ,,Op lokaal niveau zou er een overleg met politie en gemeente moeten zijn, waarin bekeken wordt welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Geen enkele moskee is hetzelfde. Bij sommige gebouwen staan er op vrijdag standaard mensen in gele hesjes buiten om de boel in de gaten te houden, terwijl op sommige plekken juist helemaal niets gebeurt.’’



Extra politie-inzet is voor de nabije toekomst nadrukkelijk een optie, als het aan Bouharrou ligt. ,,Daarbij is het ook van belang dat partijen informatie uitwisselen. Zo moet de politie weten wat de precieze gebedstijden zijn, zodat bekend is wanneer er veel mensen in de moskee zijn.’’



In Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb de moskeeën al extra laten beveiligen. Niet omdat er concreet gevaar is, maar vanwege de onrust in de samenleving. Ook in andere Nederlandse steden klinkt de roep om meer politie-inzet. In Amersfoort spreekt de burgemeester vanmiddag de bezoekers van de moskee toe, voorafgaand aan het vrijdaggebed.



In een gezamenlijke brief roept een zestal islamitische organisaties op niet in paniek te raken. ,,We roepen een ieder op om de rust te bewaren en alert te blijven, maar zich niet door angst te laten leiden. De koepelorganisaties hebben contact met lokale autoriteiten over het monitoren van de situatie en extra maatregelen die naar aanleiding van deze aanslagen worden genomen.”