Motorbendes 'versnipperen' of zoeken heil in het buitenland

Illegale motorclubs - zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) - lijken steeds meer te versnipperen of zich in het buitenland te vestigen. Dat staat in de Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2017 die in handen is van EenVandaag en het ANP ook heeft ingezien. Het aantal leden lijkt ook af te vlakken en daarmee lijkt de stevige inzet van de overheid tegen motorbendes vrucht af te werpen, aldus het rapport.

Bandidos Motorcycle Club werd in december door de rechter in Utrecht verboden, maar de motorclub ging in hoger beroep. Dat loopt nog. Eenzelfde soort zaak tegen motorclub Satudarah speelt momenteel bij de Haagse rechtbank. Daar wordt maandag uitspraak in gedaan. Vorige maand meldde het OM dat er nogmaals een poging wordt gedaan om de Hells Angels te laten verbieden. ,,Deze successen nemen de ernst, aard en omvang van de OMG-gerelateerde ondermijningsproblematiek niet weg maar voeren wel de druk op'', aldus het rapport.

Versnippering

Wat opvalt is dat het landschap lijkt te versnipperen. ,,Supportclubs, brotherhoods en boxingclubs komen snel op. Ze knappen het vuile werk op voor de OMG's zodat deze zelf buiten beeld blijven. Niet zelden verdwijnen deze clubs even snel als dat ze zijn opgericht.''

Met name No Surrender en Satudarah zijn de afgelopen tijd (sterk) uitgebreid naar het buitenland. Dat is vermoedelijk om daarmee over een internationaal crimineel netwerk te beschikken. ,,Internationale samenwerking in de aanpak van OMG's is daarom steeds belangrijker'', staat in de rapportage.