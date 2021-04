Motorclub Caloh Wagoh verboden en ontbonden

Motorclub Caloh Wagoh is maandag door de rechter verboden en ontbonden verklaard. Volgens de rechtbank gaat de club zich te buiten aan zeer ernstig, vaak dodelijk geweld en bedreigingen. Daarmee is het bestaan van Caloh Wagoh in strijd met de openbare orde, aldus de rechtbank.

Het verbod geldt ook voor de lokale afdelingen van de club, de 'chapters’. Het Openbaar Ministerie had in een civiele procedure een verbod op de club gevraagd, omdat deze volop verwikkeld is in zware misdaad en zich schuldig maakt aan ‘een stroom aan ernstig geweld'.

Ettelijke strafzaken

Er lopen nog ettelijke strafzaken tegen een aantal leden van Caloh Wagoh, waaronder het grote liquidatieonderzoek Eris. Dat onderzoek draait om vijf moorden en tien moordpogingen in het criminele circuit, waaronder die op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts in 2017.

De oprichter van de Caloh Wagoh, Delano R., is hoofdverdachte in het Eris-onderzoek. Hij zou een reeks opdrachten voor huurmoorden van Ridouan Taghi hebben aangenomen. Taghi is zelf het middelpunt van een ander groot liquidatieproces, Marengo.

Verwarring

Caloh Wagoh tekent beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank, liet de advocaat van de club weten. Het feitelijke verbod en de ontbinding van de club wordt daardoor opgeschort. Pas als er een onherroepelijke rechterlijke uitspraak ligt, in lijn met die van de rechtbank, is het verbod definitief.

Dat gegeven leidde tot verwarring op de parkeerplaats bij de gerechtsbunker in Amsterdam, waar de rechtbank het verbod uitsprak. De daar aanwezige politie wilde het verbod direct handhaven door enkele Caloh Wagoh-leden die de uitspraak hadden bijgewoond te dwingen hun clubhesjes (colors) uit te trekken. Dat weigerden zij. Hun advocaat legde ter plaatse uit dat de colors nog niet uit hoeven.

Justitie is al een tijd bezig motorclubs in Nederland weg te krijgen. In soortgelijke procedures zijn bij diverse rechterlijke instanties successen geboekt. Clubs als No Surrender en Hells Angels zijn inmiddels in hoger beroep verboden verklaard. De Hoge Raad bekrachtigde het verbod op Satudarah en - met een enkele nuance - op Bandidos.