Motorrijder komt om bij 'rondje Duitsland' met Achterhoekse vriendengroep: ‘Tragisch en bizar’

Bij een motorongeluk in Vaduz, hoofdstad van het dwergstaatje Liechtenstein, is woensdagmorgen oud-Needenaar Arno Kreek om het leven gekomen. De motorrijder passeerde een auto waarvan de bestuurder plotseling linksaf sloeg.

De verongelukte motorrijder maakte deel uit van een groepje; de vriendengroep die elkaar via de Needse Motorclub kende, deed een ‘rondje Duitsland’.



De groep toerde in twee weken langs de contouren van de Bondsrepubliek. Op dag negen was op die route het dwergstaatje Liechtenstein aan de beurt, dat even ten zuiden van de Bodensee tussen Zwitserland en Oostenrijk geklemd ligt.

Tragisch

Tragisch en bizar, noemt een motorvriend het ongeluk dat Kreek woensdagmorgen noodlottig werd. Recent toerden zij nog samen in de buurt van de Moezel, verderop in Duitsland.



Tegelijk lijkt het ongeval op een situatie die vaker tot ernstige ongelukken met motorrijders leidt: een auto die afslaat op het moment dat een motorrijder inhaalt. In het geval van het groepje motorrijders uit Neede gebeurde het op de Fürst-Franz-Josef-Strasse in Vaduz, richting het slot dat het historische hart van het vorstendom vormt.

Reanimatie

Volgens de lokale krant annex nieuwssite Volksblatt.li botste de inhalende motorrijder op de afslaande auto, waarna hij tegen een betonnen muur crashte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar de motorrijder overleed ter plekke aan de gevolgen van de crash.



Op de foto bij het bericht is Kreeks motorfiets op de plek van het ongeval te zien, met op het asfalt de oranje spray waarmee de politie de contouren van de motor heeft vastgelegd.



De motortrip was voor de vriendengroep eigenlijk een ‘plan B’, doordat een oorspronkelijk plan om de motoren op een autotrein mee te nemen naar Zuid-Europa vanwege de coronacrisis moest worden geschrapt.

Camping

Arno Kreek groeide op in Noordijk, waar zijn ouders camping D’n Eversman runden. Ook nadat de camping werd verkocht - deze heet nu Hof van Moeder Aarde - en Kreek naar West-Nederland verhuisde, bleef Neede trekken.



Vaak verbleef hij er bij zijn zus en zwager. Als motorliefhebber was hij sinds jaar en dag actief binnen de Needse Motorclub. Binnen die vereniging was hij voorzitter van de toercommissie.

ICT’er

Kreek was ICT-specialist en werkte voor AnylinQ in Leusden, waar hij consultant was op het gebied van Citrix-toepassingen. Voor AnylinQ-voorganger TenICT was Arno Kreek op automatiseringsgebied onder meer voor onderdelen van de Rijksoverheid actief. Daarvoor was hij betrokken bij de oprichting van ICT-dienstverlener B-Critical.

