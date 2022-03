Motorrijder Michel (36) doodgereden op invoegstrook toen automobilist rechts inhaalde: ‘Lafaard’

Advocaten van Mohamed Razzouki, verdachte in Marengo-pro­ces, staken de actieve verdedi­ging

De advocaten van Mohamed Razzouki, een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, hebben vandaag aangegeven dat zij de actieve verdediging van hun cliënt tot nader order staken. Het is een nieuw dieptepunt in het proces, dat van incident naar incident hobbelt.

