Mus (4) zit al een jaar in isolatie, is nog nooit naar school geweest en wil maar één ding: met een ander kindje spelen

Niet naar school, geen speeldates met andere kindjes, alleen contact via videobellen. De vierjarige Mus uit Utrecht verblijft voornamelijk thuis. Haar vader werd in februari vorig jaar, vlak voor het coronavirus Nederland in z’n greep nam, geopereerd aan een hersentumor. Moeder Irene Kroes (36) heeft ernstige astma, waardoor ze in de risicogroep valt. Daarnaast is ze 32 weken zwanger.