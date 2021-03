Museumplein in Amsterdam weer rustig na ontbinden demonstratie en schoonvegen ME

Het is zondagmiddag rond 17.30 uur weer rustig op het Museumplein in Amsterdam na de ontbinding van de demonstratie op last van de driehoek van burgemeester, politie en justitie. Eerder was er een noodbevel uitgevaardigd. De mobiele eenheid verdreef bijna alle aanwezigen en zette daarbij een waterkanon in. De meeste betogers verlieten daarna het plein. Of er mensen zijn aangehouden is nog niet bekend.

Actiegroep Nederland in verzet had eerder aangekondigd dat er zondag opnieuw ‘koffie werd gedronken voor vrijheid’ op het Museumplein, als protest tegen de coronamaatregelen van het kabinet en tegen burgemeester Femke Halsema. De gemeente had toestemming gegeven voor een demonstratie met maximaal 500 mensen in het Arenapark, maar demonstranten waren toch naar het Museumplein gekomen. Omdat burgemeester Halsema onderwerp is van de demonstratie, neemt locoburgemeester Simone Kukenheim deze zondag haar taken waar, ook als voorzitter van de driehoek.

In de omliggende straten van het Museumplein was het rond 16.30 uur nog wel even onrustig. De mobiele eenheid vormde in de Van Baerlestraat een linie om groepen mensen van het plein te weren. Ook waren de bereden politie en ME-busjes in de straten aanwezig. Er stond een lange file van trams in de straat en ook het overige verkeer kon er een tijd niet door. Tegelijkertijd was het aan de andere kant van het plein, op de Weteringschans in de buurt van poppodium Paradiso, ook druk met politie en demonstranten. Inmiddels rijdt het verkeer weer.

Elders in Amsterdam, in het Westerpark, was zondagmiddag een betoging tegen racisme en fascisme waar ook honderden mensen waren. Volgens de organisatie waren het er 1500, volgens de gemeente maximaal 500. Rond 14.20 uur werd het daar volgens de gemeente te druk. “Als er meer mensen zijn, wordt de demonstratie ontbonden. Kom niet meer naar het Westerpark!”, aldus de gemeente op Twitter. In Groningen, Den Haag, Rotterdam en Maastricht waren vergelijkbare protesten.

58 arrestaties

Zaterdag ging het ook mis op het Museumplein. Toen werden 58 mensen opgepakt bij een andere verboden demonstratie, eveneens gericht tegen de coronamaatregelen. Alle arrestanten zijn inmiddels weer vrijgelaten. de feiten waarvan ze worden verdacht, bepalen of er een boete volgt of dat het Openbaar Ministerie vervolging gaat instellen. Dat laatste kan bijvoorbeeld gebeuren ingeval van geweldpleging tegen de politie.

Op het Museumplein verzamelden zich zaterdagmiddag zo’n duizend mensen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Aangezien de gemeente daarvoor geen toestemming had gegeven, werd de demonstratie beëindigd. Daarbij werden waterkanonnen ingezet. De deelnemers aan de betoging hielden onvoldoende afstand, en de politie werd verbaal agressief bejegend. Ook volgde de groep herhaalde waarschuwingen van de politie om te vertrekken niet op.

Ook voorgaande keren dat ‘spontane’ demonstraties werden gehouden, kondigde de gemeente een noodverordening af en liep het uit op ongeregeldheden

Bekijk hier al onze video’s over de lockdown: