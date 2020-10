Musketier doorboort buik toeschouwer bij Slag om Bergh: ‘Ik was bijna doodgeschoten’

Handtaste­lij­ke burgemees­ter stapt op tijdens massale Me­Too-golf in Denemarken

19 oktober Denemarken zit midden in een golf aan MeToo-beschuldigingen. De burgemeester van Kopenhagen, Frank Jensen, stapt op na aanhoudende verhalen over handtastelijk gedrag. Zeker tien vrouwen zouden last hebben gehad van het ongepaste gedrag van de voormalige minister van Wetenschap en Justitie.