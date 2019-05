Muts af en gaan: hockeyer Arre (18) scoort met ‘haarziekte’

Vader ontvoerde Insiya wordt niet gehoord als getuige

13:59 Het is justitie niet gelukt om Shehzad Hemani, de vader van de in 2016 ontvoerde peuter Insiya, in India als getuige te horen. Dat meldt het Openbaar Ministerie desgevraagd. In oktober verdaagde de rechtbank in Amsterdam de strafzaak tegen vijf mannen en een vrouw die worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering, om een ultieme poging te wagen Hemani aan de tand te voelen. Eerder pogingen waren ook tevergeefs.