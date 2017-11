'Muziek is een mooie afleiding, bij alle droefenis hier'

Hij tikt zachtjes met zijn vingers op de deken van zijn ziekenhuisbed. Op het ritme van de muziek. Dirk Ligtenberg (78) uit Rijssen kijkt gebiologeerd naar professioneel zangeres Brenda Bee die Let It Be van The Beatles zingt, gevolgd door Desperado van The Eagles. Ze begeleidt zichzelf op de elektrische piano. Haar optreden is speciaal voor hem en kamergenoot Jan Jansen (81) uit Raalte. Dirk: ,,Komt u morgen weer?’’ Ze zingt prachtig, zegt hij als de Deventer zangeres (30) vertrokken is. ,,Laat haar elke dag maar komen.



Er is hier al zoveel droefenis. Wat een mooie afleiding is dit.’’ Voor Brenda Bee is het de derde keer dat ze namens Bedside Buskers huiskamerconcerten geeft in het Deventer Ziekenhuis. ,,Een kleine moeite. Als muzikant kun je zoveel voor deze mensen betekenen. Als je ziet hoe blij patiënten ervan worden, hoe muziek de aandacht van hun ziekte afleidt. Het was mooi en intens. Iedere patiënt, elke kamer, elk verhaal is anders. Het drukt je weer even met je neus op de feiten Leef en geniet, het is nooit vanzelfsprekend.’’