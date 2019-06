Muzikant en schrijver Jan Rot en psychiater Bram Bakker in De Ochtend Show to go

Popmuzikant, vertaler en tekstdichter Jan Rot is vrijdagochtend te gast bij De Ochtend Show to go over zijn nieuwe boek en theatertour. Ook psychiater Bram Bakker is in de studio. Hij luidt de noodklok over de lange wachtrijen in de verslavingszorg. Presentatoren zijn Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens.