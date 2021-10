MVV maakt jacht op relschoppers, Grapperhaus wil lik op stuk: ‘Crimineel gedrag’

Vrijdagavond braken rellen uit in stadion De Geusselt in Maastricht tijdens de wedstrijd MVV - Roda JC. Er werd onder meer met vuurwerk gegooid. Scheidsrechter Joey Kooij zag zich genoodzaakt om de wedstrijd na veertig minuten stil te leggen.

Om de rust te laten wederkeren, moest de Mobiele Eenheid ingezet worden, evenals de aanhoudingseenheid. Uiteindelijk besloot burgemeester Annemarie Penn de wedstrijd te staken. ,,De scheidsrechter had de wedstrijd al tijdelijk stilgelegd”, aldus Penn.

,,Ik heb contact met hem gehad en hij stond in contact met beide clubs. De veiligheid in het stadion kon niet langer worden gegarandeerd. Ik vind het heel spijtig voor de overgrote meerderheid van de fans die er een feestje van wilde maken, maar door de aanhoudende acties van de relschoppers moest er ingegrepen worden.”

,,Het beloofde een geweldige feestelijke avond te worden‘’, aldus een woordvoerder van MVV. ,,Totdat een groepje van rond de 25 kwaadwillende aanwezigen over en weer het voor 6500 welwillende supporters heeft verbruid. We zijn intensief met KNVB en de driehoek van gemeente, politie en justitie in overleg om te kijken hoe we dit inmiddels landelijke maatschappelijke probleem in de toekomst kunnen voorkomen.‘’

Crimineel gedrag

Zes agenten en twee stewards van Roda JC raakten gewond doordat relschoppers onder meer stoelen en borden naar hen gooiden. Een van de gewonde agenten moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Tien verdachten zijn gearresteerd.

Volledig scherm Zes agenten en twee stewards raakten gewond bij de rellen © ANP

Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus sprak zaterdagmiddag op Twitter over ‘gewelddadig crimineel gedrag’. Hij sprak met burgemeester Penn en de politie. ,,Dit heeft niets met voetbal te maken. Politie en OM doen er alles aan om relschoppers lik op stuk te geven.‘’ Hij kondigde aan snel in gesprek met de KNVB te gaan over de rellen.

Penn sprak haar afschuw uit over de gebeurtenissen van vrijdagavond. ,,Wat er vanaf de 42e minuut gebeurde tart elke verbeelding. Voetbal moet een feest zijn, dit werd een drama.” Wat de rellen betekenen voor volgende Limburgse derby’s is nog niet duidelijk. Penn: ,,Dat bespreken we met politie, justitie en de clubs. Maar dat dit zo niet langer kan, is voor mij helder.”

‘Helaas niet enige incident’

Burgemeester van Breda Paul Depla, die namens de burgemeesters van de speelsteden aanschuift bij de werkgroep, laat weten: ,,Helaas is het niet het eerste incident dit jaar met geweld in en rond de stadions. Daarom is er maandag een extra overleg met de regiegroep om de situatie te bespreken en te bekijken welke stappen er gezet moeten worden. Want dat dit geweld moet stoppen, staat als een paal boven water.”

Volledig scherm Na veertig minuten wordt de wedstrijd gestopt, onder andere door het vuurwerk dat op het veld beland. © Pro Shots / Henk Korzelius Tekst gaat verder onder de foto.

‘Te triest voor woorden’

De politie verwacht op basis van camerabeelden de komende dagen en weken meer mensen op te pakken. Vast zitten een 24-jarige man uit Maasmechelen (België) en zes mannen uit Maastricht van 50, tweemaal 28, 23, 20 en 19 jaar. Verder zijn nog drie mannen uit Maastricht van tweemaal 24 en 22 jaar aangehouden, die inmiddels op vrije voeten zijn gesteld.



Depla noemt de gebeurtenissen ‘te triest voor woorden’. ,,Iedereen die van voetbal houdt, kan dit gedrag alleen maar 100 procent en zonder mitsen en maren, veroordelen.‘’

Bekijk hier al onze voetbalvideo’s: