Mysterie rond gevonden trouwring in giertank lijkt opgelost

Hamminga vond de ring ongeveer een week geleden toen hij zijn giertank grondig schoonmaakte. Hij hield een 'bultje afval' over en vond daarin de gouden trouwring. In de ring stond 'Dini 28 juli 1960'.



De Facebookoproep van Hamminga werd meer dan 18.000 keer gedeeld. Zelfs in Turkije en Indonesië werd gezocht naar de eigenaar. De oproep belandde bij de 76-jarige Diny uit het Noord-Brabantse Deurne. Zij meldde zich via Facebook bij Hamminga. Haar inmiddels overleden man was zijn ring jaren geleden kwijtgeraakt in Noord-Brabant. ,,De naam en datum kloppen'', reageerde ze.