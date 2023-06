Na 16 jaar wist Suzanne pas welke ziekte ze heeft: ‘Verzon dat ik allergisch was voor muggenbulten’

Ze was 14 toen ze kwamen: de donkerpaarse bulten op het voorhoofd van Suzanne Peters (38). De lekkende ontstekingen hebben inmiddels plaatsgemaakt voor littekens. Toch beleeft ze nu pas haar coming out -zoals ze het zelf noemt- als HS-patiënt. Want iemand met deze chronische huidziekte, verstopt zich doorgaans liever. Suzanne doet dat niet langer: ,,Zodat mensen niet -net als ik- 16 jaar hoeven te wachten op een diagnose.’’