Na 25 jaar gaat Holland Heineken House op de schop

bierbrouwer doet stapje terugHet Holland Heineken House wordt komende olympische spelen in Tokio uitgebouwd tot een compleet Holland paviljoen met de naam TeamNL Tokyo Center, waar het Nederlandse bedrijfsleven zich in Japan kan presenteren. NOC*NSF neemt de exploitatie over van bierbrouwer Heineken, dat zich nadrukkelijk op de huldigingen van olympiërs wil concentreren.

Het is misschien wel de grootste verandering in de ruim 25-jarige historie van het Holland Heineken House, vertellen Hans-Erik Tuijt, sponsorbaas van Heineken en NOC*NSF directeur Gerard Dielessen op olympisch centrum Papendal.



Dat HHH begon in 1992 bescheiden op een gehuurde clipper in de haven van Barcelona, maar groeide al snel uit tot dé ontmoetingsplek voor tienduizenden Nederlandse sportfans. De talloze Nederlandse sportsuccessen vergrootten de status verder: de huldigingen van olympiërs als Pieter van den Hoogenband, Ireen Wüst, Marianne Vos en Dorian van Rijsselberghe in het Holland Heineken House staan in het geheugen gegrift. Ook buitenlandse fans weten elke keer het HHH te vinden.

Komende olympische spelen in Tokio gaat de opzet op de schop. Terwijl het HHH iedere spelen verder uit zijn jasje groeide - er is een Olympische Club, een speciale atletenruimte, een koninklijke lounge, een ruimte voor ambassadepersoneel - bleef Heineken financieel verantwoordelijk. ,,Dat vonden wij onlogisch”, zegt Hans-Erik Tuijt, sponsorbaas van Heineken. ,,Als Heineken moeten we ons concentreren op de huldigingen en het bouwen van een mooi feestje. Dat past het beste bij ons.”

Tegelijk stellen Tuijt en Dielessen dat er meer uit het Holland Heineken House te halen valt dan tot dusver gebeurde. ,,Waarom dat niet nadrukkelijker inzetten als Holland-promotie? Niet alleen tijdens de spelen, maar ook er al voor.”

NOC*NSF toonde begrip voor die wens. ,,We raakten in gesprek en daaruit rolt nu een totaal vernieuwde opzet uit,” zegt Dielessen. Komende zomer verrijst er een nieuw groot Nederland-paviljoen met de naam TeamNL Tokyo Center. Dat landenhuis opent al op 1 juni 2020, ruim voor aanvang van de spelen. ,,De eerste vier tot vijf weken organiseren we een TeamNL Expo, waar Nederlandse bedrijven zich in Japan kunnen presenteren.” NOC*NSF is momenteel in gesprek met Rijksdienst RVO, dat Nederlandse handelsmissies naar het buitenland organiseert.

Het Holland Heineken House blijft ondertussen gewoon bestaan, maar gaat als belangrijk onderdeel op in het grotere TeamNL Tokyo Center. ,,Het zal alleen open zijn tijdens de olympische spelen zelf”, zegt Tuijt.



De locatie is inmiddels bekend. ,,We hebben een onderkomen in de Baai van Tokio gevonden,” vertelt Dielessen. ,,De huurcontracten worden komende dagen definitief getekend.” Aanvankelijk werd gedacht aan een drijvend paviljoen, dat honderd procent duurzaam en circulair zou zijn, maar die plannen bleken te ambitieus. ,,We doen het nu op land”, zegt sportbestuurder Dielessen. Hij spreekt van een ideale accommodatie. ,,Het ligt op een kilometer van het atletendorp, dichtbij voor de sporters.” Ook voor fans is de locatie uitstekend bereikbaar, een metrostation ligt voor de deur.

Dielessen noemt de verandering ‘best spannend’. ,,Als NOC*NSF zijn wij voortaan primair financieel verantwoordelijk.” Tegelijk heeft de sportbestuurder er alle vertrouwen in, zeker nu NOC*NSF de exploitatie uitbesteed aan het eigen topsportcentrum Papendal. ,,Zij hebben daar zoveel ervaring mee. We denken dat we dit kostendekkend of met een kleine winst kunnen afsluiten.” De nieuwe opzet biedt NOC*NSF ook voordelen. ,,We kunnen nu zelfstandig nieuwe sponsors werven. Momenteel zijn we daar druk mee bezig.”

Heineken beklemtoont ondertussen dat het de bierbrouwer niet te doen is om een lagere sponsorbijdrage. ,,Wij willen niet van het Holland Heineken House af. In Tokio komt alweer de vijftiende versie. Wat ons betreft volgen er nog vele”, zegt Tuijt.