Na 40 jaar gaswinningleed eindelijk gehoord: ‘Wij Groningers zouden slaatje eruit willen slaan’

Jongen (13) raakt in Rotterdam vingers kwijt door Cobra, jongen (11) in Utrecht raakt oog en hand kwijt

Een 13-jarige jongen uit Rotterdam is zondag twee vingers kwijtgeraakt nadat hij vuurwerk dat niet was afgegaan opnieuw probeerde af te steken. Het ging volgens de politie om een Cobra 6. In totaal is het aantal oog-slachtoffers opgelopen naar 25. De jongste van hen is 7 jaar oud.

2 januari