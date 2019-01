Na 6 jaar is het over voor Jeroen en politiehond Koen: ‘Hij heeft veel geweld voorkomen’

Meisje zomaar gestoken vanuit passerende auto in Barsinger­horn

15:51 Een meisje van 15 jaar is gisteravond in het Noord-Hollandse Barsingerhorn in haar arm gestoken vanuit een rijdende auto. De politie onderzoekt of het incident een verband heeft met drie soortgelijke steekpartijen afgelopen november in Egmond aan den Hoef en Castricum, ruim dertig kilometer zuidelijker.