Na ‘absurd warme plaknacht’ komt dan eindelijk de verkoeling

Nederland heeft een ‘extreem warme plaknacht’ achter de rug. Op sommige plaatsen daalde het kwik pas tegen 06.30 uur in de ochtend onder de 25 graden. Maar het dekbed kan weer terug: na vandaag is het echt gedaan met de hitte.

In het midden van het land werden rond 05.00 uur vannacht nog temperaturen gemeten van 25,7 graden, het ‘koudst’ was het op dat moment in een puntje van Friesland, met 21,4 graden. Zo’n warme nacht hebben we tijdens de tropische hittegolf van vorige week niet eens gehad, bevestigt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Dit is wel absurd warm. We hadden tijdens de hittegolf nachten van 22, 23 graden met lokaal wel uitschieters naar boven, maar op zo’n grote schaal zó warm, dat hebben we niet eerder gehaald deze zomer.”

Een record was het overigens niet: dat is het pas als het de laagste waarde van een datum is. ,,En aangezien 21 augustus nog tot middernacht duurt én we vanavond temperaturen van onder de 20 graden hebben, is het geen record”, licht meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza toe.

Normaal voor deze tijd van het jaar zijn nachten van een graad of 13. De komende dagen gaat de nachttemperatuur weer die kant op. Ook overdag komt er verkoeling. ,,Vandaag kan het nog flink warm worden. In het oosten van het land is het eerst bewolkt en valt er regen, maar het klaart op vanuit het westen. Het wordt zo’n 24 tot plaatselijk 29 graden. In het binnenland kan het door de regen die nu valt straks wat drukkend aanvoelen, maar er staat een stevige zuidwestenwind waardoor het aangenamer voelt”, zegt Janssen.

Omslag

De echte omslag vindt dit weekend plaats. Vanaf zondag ‘heb je je zomerjas nodig’. ,,Morgen kan het op sommige plekken nog boven de 25 graden uitkomen, wat het lokaal dag 18 van de hittegolf maakt. Maar op de meeste plaatsen wordt het iets koeler. Vanaf zondag is het overal tussen de 19 en de 23 graden. Dat zal de rest van de week zo blijven. Wisselvallig ook, met hier en daar een bui en zo nu en dan zon. Echt oer-Hollands klassiek zomerweer”, verwacht Janssen.

En de hitte? Die keert voor het eind van de maand, als de meteorologische zomer afloopt, niet meer terug.

