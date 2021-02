Na de dood van zijn vrouw ging Tobias weer daten: ‘Suus behandelde me niet als een zielige man’

INTERVIEW Eriks zoon stapte uit het leven: ‘Zó erg zal het niet worden, dachten we. Maar zo erg werd het wel’

20 februari Zelfdoding onder jongeren is een taboe. Ouders - vaak gedreven door schuldgevoel - praten er niet makkelijk over. VVD-Kamerlid Erik Ziengs doet dat wel, in de hoop dat andere ouders wél tijdig kunnen ingrijpen.