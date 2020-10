Na druilerige zondag duiken we dieper de herfst in

We hebben vanmorgen op veel plaatsen met buien te maken. Later in de ochtend en in de eerste helft van de middag wordt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog met meer ruimte voor de zon. In het westen en noordwesten blijft de buiigheid wel de hele dag aanhouden. De temperatuur komt zondag op de meeste plaatsen rond 15 graden uit en er staat een stevige wind. Langs de kust, boven het IJsselmeer en op de Wadden is de wind meestal krachtig en is bij buien kans op zware windstoten rond de 75 kilometer per uur.

Bijzonder veel neerslag

Normaal gesproken wordt er in de hele maand oktober ongeveer 83 millimeter neerslag opgevangen. Bijzonder veel neerslag viel er in oktober 2013: 161 millimeter. Deze hoeveelheid is goed voor een vijfde plaats in de top tien van natste oktobermaanden. Het is de natste tiende maand van deze eeuw, maar de natste oktober ooit gemeten vond plaats in 1932. Toen viel er 193 millimeter. Of we qua neerslag de top van oktober gaan halen, houdt Weerplaza goed in de gaten.