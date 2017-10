Na een laatste zomerse dag is de herfst in aantocht

Maag van hond leeggepompt vanwege gifgehaktballen

16:40 Voor de vierde keer dit jaar zijn er met rattengif vermengde gehaktballen gevonden in het Brabantse Hoogerheide. Deze keer was het afgelopen zaterdag raak in de speeltuin aan de Plesmanlaan en in de Fokkerlaan. De politie zegt te weten van de vleesproducten en vraagt bewoners voor meer informatie.