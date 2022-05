Na een week weten ouders van Asha (16) nog niet hoe zij om het leven kwam: ‘Niemand vertelt iets’

De dood van het 16-jarige meisje Asha, die onder de hoede was van een jeugdzorginstelling, is binnen de Somalische gemeenschap in Nederland ingeslagen als een bom. Haar ouders zijn in shock en zeggen ruim een week later nog steeds niet te weten wat er precies is gebeurd met hun kind. ,,Ze kunnen het niet afsluiten.’’