Na elf jaar arrestatie voor brand waarbij brandweerman Wiebe de Vries omkwam

dna-matchElf jaar na een heftige reeks branden in Veendam waarbij ook een brandweerman omkwam, heeft de politie een verdachte opgepakt. Het gaat om een 43-jarige man uit Apeldoorn die destijds in Veendam woonde.

De politie verdenkt de man ervan dat hij in 2010 brand heeft gesticht in een winkel in het centrum van de stad. Tijdens het blussen stortte een gevel in. Twee brandweermensen raakten bedolven onder het puin, onder wie de 44-jarige Wiebe de Vries. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn collega raakte gewond.

De brand was er een van velen in die periode in Veendam. Inwoners stonden wekenlang doodsangsten uit en vroegen zich af wanneer de dader weer zou toeslaan. Jarenlang lukte het de politie niet om de zaak op te lossen, maar dankzij een dna-match is er nu dan toch een doorbraak.

De politie stelde in 2010 sporen veilig van de vermoedelijke aanstichters van twee branden. De nu opgepakte verdachte woonde destijds in Veendam en had in verband met de veroordeling in een andere zaak zijn dna moeten afstaan. Dat dna leverde een match op met de sporen die na de branden waren veiliggesteld.

Naar aanleiding van de match deed de politie opnieuw uitgebreid onderzoek naar de branden en zijn er opnieuw getuigen gehoord. Uit het onderzoek en uit de getuigenverklaringen kwam naar voren dat vermoedelijk meerdere personen betrokken waren bij de brandstichtingen.



De 43-jarige man is maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij beide branden. Rechercheurs hebben het sterke vermoeden dat de betrokkenen in 2010 werkzaam waren in de Veendamse horeca.

Brandweerman Wiebe de Vries kwam om toen hij een brand bluste in een winkel.