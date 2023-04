Na fraai voorjaarsweer wordt het toch weer een stuk frisser

Zondag hebben we nog te maken met fraai voorjaarsweer en ook maandag is het nog op en top lenteweer. Toch lijkt het erop dat het daarna tijdelijk weer een stuk frisser wordt.

Maandagmiddag ontstaan er buien, plaatselijk met onweer. Vanaf maandagavond draait de wind weer richting het noorden en dit zorgt ervoor dat de aanloop naar Bevrijdingsdag aan de frisse kant verloopt. Dinsdag wordt het ‘slechts’ 11 tot 13 graden en woensdag ligt de middagtemperatuur tussen 12 en 15 graden. Daarmee is het een stuk frisser dan de 15 tot 20 graden die gebruikelijk zijn voor begin mei.

Donderdag valt de temperatuur met 13 tot 18 graden weer wat hoger uit. Het blijft overwegend droog, maar er is wel veel bewolking aanwezig. Tijdens dodenherdenking, die om 20.00 uur plaatsvindt, is het enkele graden kouder en dus is een jas zeker aan te raden. De paraplu kan hoogstwaarschijnlijk thuis blijven, want ook de avond lijkt droog te verlopen.

Bevrijdingsdag kans op een bui

De temperatuurverwachting voor Bevrijdingsdag is nog ietwat onzeker, maar het lijkt erop dat de middagtemperatuur overal boven de 15 graden uit gaat komen. De hoogste waarden vinden we in het zuiden van het land. Hier wordt het ruim 18 graden. ,,Dit zijn vrij gebruikelijke waarden voor begin mei. Toch hebben we in het verleden ook weleens zomerse temperaturen behaald op Bevrijdingsdag, maar dat zit er dit jaar zeker niet in", meldt meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline.

De weersvoorspelling ziet er iets minder rooskleurig uit, al wordt het ook niet zeer slecht. Van een kletsnatte dag lijkt geen sprake, maar verspreid over het land kan een enkele bui vallen.

Warmste Bevrijdingsdag

Meerdere jaren kwam in De Bilt op 5 mei de temperatuur niet boven 10 graden. In 1979 werd het slechts 7,2 graden. Natuurlijk kan het ook heel anders en verschillende edities leverde zomers warm weer op. Tropisch werd het nog nooit op 5 mei op het KNMI hoofdstation. De warmste Bevrijdingsdag sinds 1946 staat op naam van 1990. Toen werd het 27,8 graden in De Bilt.

Overigens werd het sinds de start van de metingen (1901) op 5 mei wel eens warmer. In 1916 werd het 29,3 graden in De Bilt. Ook in 1923 werd het erg warm. Toen steeg het kwik naar 28,3 graden.

Ook in mei weinig zicht op warme dagen

Het blijft wachten op de eerste echte warme dagen. Tot nu toe is van warm lenteweer nog weinig sprake geweest en uit een prognose van Weeronline lijkt dat voorlopig zo te blijven. Zoals de computermodellen nu aangeven is de kans op temperaturen boven 20 graden erg klein en halverwege mei neemt de kans op buien weer toe.

Tot nu toe kwam het slechts regionaal tot een warme dag, maar in het grootste deel van het land is het nog wachten op de eerste officiële warme dag van het jaar met meer dan 20 graden in De Bilt.

April was somber, nat en te koud Voor het derde jaar op rij is april een te koude maand geweest. De gemiddelde temperatuur is 8,8 graden tegen 9,9 graden normaal. Vorig jaar was het gemiddeld 9,3 graden en in 2021 6,7. April is normaalgesproken de droogste maand van het jaar met gemiddeld over het land 41 mm aan neerslag. Na januari en maart is april al de derde te natte maand dit jaar. Gemiddeld komt de maand uit op ongeveer 80 mm. De maand april was niet alleen koud en nat, ook het aantal zonuren was minder dan gebruikelijk. De zon scheen gemiddeld over de maand 185 uur tegen 196 normaal. Voor het eerst sinds 2018 blijft het aantal zonuren onder de 200 uur. Vijf jaar geleden scheen de zon gemiddeld over het land 181 uur.