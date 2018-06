Na frisse dagen mogelijk hittegolf

Na het weekeind komt de wind vanuit oostelijke richting en voert warme lucht naar Nederland. Door het hogedrukgebied kan maandag in het zuidoosten van het land al een temperatuur van 25 graden worden bereikt, aldus de Weerplaza. Vanaf dinsdag zouden de temperaturen hier zelfs flink overheen gaan. Naar verwachting houdt het zomerse weer, met tropische temperaturen boven de dertig graden, dan minimaal aan week aan. Men spreekt van een hittegolf wanneer bij het KNMI-station in De Bilt de temperatuur vijf dagen op rij boven de 25 graden uitkomt. Van deze vijf dagen moet het minimaal drie dagen dertig graden zijn. Volgens Weerplaza is de kans dat de temperaturen vanaf dinsdag boven de 25 graden gaan uitkomen zo'n zeventig procent. De kans op meer dan dertig graden loopt gestaag op naar dertig procent.

Slag om de arm

Wel houdt de weersite nog enkele slagen om de arm. ,,We kijken steeds naar de bovenkant van de weergrafiek en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook een onderkant is. Voor het zuiden van het land wordt de kans op 35 graden zelfs tien procent maar net zo goed is er 10 procent kans op temperaturen die al onder de 20 graden stokken,, aldus weerman Marco Verhoef in zijn voorspelling.



Wel wordt voorspeld dat de warmte van volgende week opnieuw een record zal doen sneuvelen. Het recordaantal zomerse dagen in de eerste zes maanden van een jaar staat op dit moment op achttien dagen. Dit record werd zowel in 1992 als in 2000 gevestigd. Normaal gesproken vinden in de eerste zes maanden van het jaar zo'n acht tot negen landelijke zomerse dagen plaats. 2018 zit nu al aan achttien dagen en zal er waarschijnlijk dus meer krijgen.