Na hitte nu code geel: kans op hagel en windstoten

Vanaf vanmiddag geldt daarom code geel, wat wil zeggen dat het volgens het weerinstituut ,,raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is''.



Vanuit het westen stroomt koelere lucht het land binnen. De hittegolf is daarmee definitief ten einde. In korte tijd kan veel regen vallen, verwacht het KNMI.



De temperatuur daalt tot 23 à 26 graden, met hooguit in het noordoosten nog uitschieters tot 30 graden.