Na regen komt zonneschijn: komende week kans op tropische temperaturen

Voordat het zover is, krijgen we wel nog met wat fikse buien te maken. ,,Ik zou vandaag de regenradar goed in de gaten houden”, adviseert de weervrouw. Gisteren regende het op veel plekken al flink, wat in verschillende regio's voor wateroverlast zorgde. ,,Vandaag zou er best nog meer water uit de lucht kunnen vallen.”

De kans op flinke regenbuien is volgens Woei het grootst in de zuidelijke provincies, maar ook rond de grote rivieren, de omgeving van Rotterdam en in de Achterhoek worden er stevige buien verwacht. ,,Morgen krijgen we te maken met de restanten van de buien die vandaag ontstaan. Het is overwegend bewolkt met ‘s ochtends in het noorden regen.”