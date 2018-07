Na twee weken droogte regent het eindelijk

Vanochtend is het grotendeels bewolkt en er trekken enkele buien over het land. De meeste neerslag valt in het midden, oosten en noord-oosten van het land. De regen trekt van het noorden naar het zuiden over het land. Lokaal kan er meer dan 5 millimeter regen vallen. Maar na de regen komt al gauw weer zonneschijn. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden soms de zon weer door. Het wordt maximaal 20 tot 22 graden. ,,Er staat een stevige wind, maar die gaat in de avond afnemen", aldus Lankamp. Morgen weer geregeld zon, alleen in het oosten valt nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 23 graden. ,,Ook op donderdag op sommige plaatsen een enkele bui, maar verder zonnig. Dat geldt ook voor vrijdag en zaterdag."

Dertien dagen

Officieel is er nog steeds sprake van een hittegolf. In de Limburgse plaats Arcen duurt de hittegolf inmiddels al dertien dagen. Al sinds 27 juni is de temperatuur in Arcen elke dag boven 25 graden uitgekomen en is drie keer de grens van 30 graden overschreden.

Wordt de hittegolf nog langer?

De komende periode liggen er nog meerdere zomerse dagen in het verschiet voor met name de gebieden in het binnenland. De grote vraag is of vandaag de temperatuur in Arcen de grens van 25 graden haalt. Wordt 25 graden niet gehaald, dan komt er een einde aan de regionale hittegolf die nu in Arcen gaande is. ,,De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan 20 tot lokaal 23 graden. De kans op 25 graden is dus ook voor Arcen klein.”