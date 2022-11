Na uitspraak rechter: sigaret meteen de winkel uit, kan dat? 'Desnoods via dwangsom’

Van den Biesen zegt het één dag na de ‘overwinning’ in de rechtbank Rotterdam, waar de rechter oordeelde dat de overheid moet gaan handhaven op de huidige filtersigaret. De rechter stelt dat de manier waarop nu wordt gemeten hoe veel schadelijke stoffen een roker binnenkrijgt, onbetrouwbaar is. Daarmee zijn de huidige filtersigaretten eigenlijk ‘illegaal’ en zouden ze direct de winkel uit moeten.

De anti-tabaksorganisaties hopen dat het ministerie van VWS en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hooguit voor een korte overgangsperiode kiezen en daarna echt gaan handhaven. ,,Een korte overgangsperiode is misschien iets waar we aan moeten geloven, als het ministerie van VWS maar wel snel zegt: we gaan handhaven. Dat ze dan enkele maanden nodig hebben om dat goed voor te bereiden, snap ik nog wel’’, aldus Van den Biesen.

De strijd om de zogenaamde sjoemelsigaret (lees hier wat dat ook alweer is) lijkt met de uitspraak van gisteren gewonnen en zou daarmee het einde van de huidige filtersigaret kunnen betekenen. De rechter legde de NVWA ook op dat het binnen zes weken moet beginnen met handhaven. Wanda de Kanter van Stichting Rookpreventie Jeugd - die met hulp van vele organisaties al jaren tegen tabak strijdt - riep gisteren euforisch dat de sigaretten per direct de schappen uit moeten.

NVWA en staatssecretaris verrast

Dat laatste zal echter tot te veel onrust leiden, beseft ook De Kanter, waarmee ‘per direct’ haast onrealistisch wordt. De NVWA en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) leken gisteren verrast door de uitkomst en beraden zich over wat nu te doen. Sowieso is de vraag of de NVWA genoeg mankracht heeft om te handhaven. De autoriteit kan trouwens nog in hoger beroep. De NVWA wil eerst de uitspraak bestuderen en komt pas daarna met een reactie.

Volgens De Kanter is het realistisch om te kijken naar een korte overgangsperiode. ,,De NVWA moet zeggen: we gaan een betrouwbare meetmethode invoeren, daar gaan we ergens begin 2023 mee beginnen. Dan zal blijken dat de sigaretten veel schadelijker zijn dan gedacht en dan zal de tabaksindustrie een nieuw product moeten maken met veel minder teer en nicotine. In de overgangstijd moet de burger extra gewaarschuwd worden voor de sigaret door tekst op het pakje en bij verkooppunten. En de NVWA moet wel echt handhaven, anders gaan we een dwangsom eisen. Dat is dan de enige manier.’’

Extra belangrijk, volgens De Kanter, is dat het ministerie begrijpt dat het niet hoeft te wachten totdat de Europese Commissie met een nieuwe meetmethode komt. ,,Deze uitspraak geldt voor Nederland. Er moet gehandhaafd worden op filtersigaretten in Nederland, dat is heel duidelijk. Verwijzen naar Brussel is taal van de tabaksindustrie.’’

Praat mee.

