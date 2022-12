Na vechtscheiding belandde Patricia in caravan, maar zelfs toen ze niks had hielp ze anderen

Politie haalt omstreden video jonge snoepdie­ven offline na aanhouding: ‘Van schandpaal geen sprake’

De politie in Amsterdam heeft de bewegende beelden van twee jonge plunderaars van een snoepautomaat offline gehaald. Dat is besloten nadat een van de verdachten zich bij de politie had gemeld, aldus een woordvoerder. Het gaat om een 18-jarige jongeman. ,,Het kan misschien zo overkomen, maar het was echt niet bedoeld om deze verdachten aan de schandpaal te nagelen.”

