Na Wenen en Vilnius rijdt er nu een speciale Oekraïne-tram in Den Haag rond

In HTM's tramremise in Scheveningen trekt de nieuwe Oekraïne-tram donderdagochtend meteen alle aandacht naar zich toe. Het blauw-geel doet het rood-beige van de reguliere HTM-trams compleet verbleken. Stand with Ukraine - Sta achter Oekraïne - staat er in een grote letters op de voor- en zijkanten.

Nog groter vermeld is ‘Ukraine24': Oekraïne's fondsenwerfvehikel, waarmee in ruim zeven maanden tijd een slordige 270 miljoen dollar is opgehaald. Door de QR-code op de tram te scannen kunnen inwoners van Den Haag en Delft een donatie doen.

Den Haag is de derde Europese stad waar de speciale tram rondrijdt. Eerder gebeurde dat in Wenen en in de Letse hoofdstad Vilnius. Donderdagochtend was de officiële doop door Maksym Kononenko, Oekraïne's ambassadeur in ons land.

Schouder aan schouder

,,Ik ben enorm trots op deze tram", zegt Kononenko, nadat de tram uit de remise is gereden. ,,Het is een creatieve manier om de aandacht voor Oekraïne en onze strijd tegen Rusland te blijven vragen. Ook worden mensen uitgenodigd om te doneren, want dat blijft hard nodig.”

Volledig scherm De HTM-tram in de kleuren van de Oekrainse vlag. In het midden ambassadeur Maksym Kononenko die de tram officieel verwelkomde. © Frank Jansen

De ambassadeur legt uit dat een grafische studio uit Charkov - de stad die aan het begin van de Oekraïne-oorlog zo onder Russisch vuur lag - verantwoordelijk is voor het ontwerp ,,De driehoeken op de tram symboliseren zonnebloem-zaden en zijn een verwijzing naar een in Oekraïne bekende ontwerpstijl.”

Kononenko sprak zijn dank uit aan de Nederlandse bevolking. ,,We voelen dat jullie elke dag schouder aan schouder met ons staan. Nederland behoort tot de top tien van landen die ons financieel en economisch steunen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor, we staan niet alleen.”

Dank was er ook voor de HTM, die de tram beschikbaar stelde ,,Wij werken hier graag belangeloos aan mee”, vertelt directielid Wim Kok, namens de vervoerder aanwezig.

Niet dat de HTM standaard meewerkt aan dergelijke boodschappen. Zo weigerde de vervoerder zeer recent een advertentie van Peta tegen dierproeven. De dierenrechtenorganisatie wilde trams met de boodschap ‘De regering verraadt mens en dier: stop wrede, achterhaalde dierproeven nu’ laten rondrijden.

Volgens HTM was dat echter in strijd met de Reclame Code. ,,Uitingen van politieke partijen, politieke uitingen over het algemeen en controversiële uitingen worden afgeslagen als tramreclame”, liet de vervoerder weten. ,,Deze uiting is om die laatste twee redenen geweigerd.”

Kononenko voorlopig nog ambassadeur De aanwezigheid van ambassadeur Maksym Kononenko tijdens de tramdoop was opvallend. Afgelopen 27 september meldde president Volodimir Zelenski's kantoor in Kiev in een korte verklaring dat Kononenko was ontslagen. Een reden werd niet gegeven. Een dag later bevestigde de ambassadeur dat zijn job er acht maanden na zijn aantreden al weer op zat. ‘Ja, mijn missie is na acht maanden ten einde’, schreef hij op Twitter. Bijna vier maanden later functioneert Kononenko echter weer gewoon en lijkt hij zijn eerste jaar vol te maken. ,,Vorige maand was ik in Kiev, maar nu ben ik terug in Nederland”, vertelde hij. ,,Voorlopig blijf ik de ambassadeur.” Tegelijkertijd is zijn ontslag officieel niet van tafel. ,,Er is echter nog geen opvolger benoemd en ik weet ook niet wanneer dat zal gebeuren.” Op de reden van zijn ontslag ging hij niet in.

Een Oekraïne-tram geldt echter niet als controversieel, beklemtoont directielid Kok. ,,Heel Nederland steunt Oekraïne’s strijd tegen Rusland. Dat is een groot verschil.”

De speciale Oekraïne tram rijdt nog in ieder geval tot eind januari in de Hofstad rond. ,,We zetten de tram in op lijn 1 tussen Scheveningen en Delft”, aldus Kok. Die route heeft om meerdere redenen symbolische waarde. Allereerst is lijn 1, zoals het getal al doet vermoeden, één van de oudste routes, stammend uit de 19de eeuw. De tram rijdt bovendien langs de Oekraïense ambassade, de Tweede Kamer en - nog symbolischer - het Vredespaleis.

Zelf hoopt ambassadeur Kononenko snel in te stappen voor een ritje. ,,Dat staat hoog op mijn wensenlijst.” In de tussentijd probeert Oekraïne in nog meer Europese steden een eigen tram van de grond te krijgen. Bedoeling is dat onder meer Brussel, Riga, Stockholm, Talinn en Tirana volgen. ,,Collega-ambassades werken daar momenteel hard aan.”

Volledig scherm Ambassadeur Maksym Kononenko onthult de speciale Oekraïne tram in de HTM-remise te Scheveningen. © Frank Jansen