Na zijn hartinfarct kreeg Berend kanker: ‘Nu gaat het eigenlijk heel goed’

LIVE | Adviseur Boris Johnson ontkent omstreden autorit, recordaan­tal doden in Rusland

10:15 Dominic Cummings, de voornaamste strateeg en adviseur van premier Boris Johnson, ontkent nog een tweede autotocht van ruim 400 kilometer gemaakt, terwijl hij net als alle andere Britten geacht werd thuis te zitten. In Rusland zijn in 24 uur tijd 153 sterfgevallen geregistreerd die worden toegeschreven aan het nieuwe coronavirus. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het oude blog terug.